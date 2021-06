Marsala, domenica 27 giugno l'evento "PulizziAmo" a Torre San Teodoro

25/06/2021 07:00:00

Domenica 27 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso la torre di San Teodoro, l’associazione EtiCOlogica organizza l’evento “PulizziAMO” insieme a diverse associazioni ed esponenti della società civile.

L’intento è quello di pulire il tratto di costa che va dalla torre di San Teodoro fino alla spiaggia. Tantissime le adesioni a questo evento di partecipazione attiva: insieme all'associazione EtiCOlogica, che ha promosso e organizzato l'iniziativa, ci saranno le associazioni (in ordine sparso): Perpetuum, 4senseabilization, Scout Agesci il Clan, Fratelli della Costa, Festival del Tramonto, Marsala Coraggiosa, Il Mulino, Eduverso, Societas Draconistrarum-Erice.

L’evento ha un testimonial d’eccezione, l’attore marsalese Francesco Stella, che ha collaborato attivamente a tutta l’organizzazione.

“PulizziAMO” dà il via a tre importanti collaborazioni con Sons of the Oceans, Thalassa, e l'Università di Pisa, realtà con cui l’associazione EtiCOlogica ha sottoscritto un protocollo all'interno del progetto di Citizen Science “Brand Audit- PlasticheAMare” che si pone come obiettivo quello di rendere partecipe la popolazione nel fornire dati scientifici sulle problematiche e gli effetti legati all'inquinamento da rifiuti di plastica nell'ambiente marino e costiero. Il progetto PlasticheAMare è promosso dall’associazione Sons of the Oceans in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa, e Thalassa – Marine Research and Science Communication, e contribuisce al Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione per i rifiuti di plastica e il loro impatto sugli ecosistemi marini. Numerosissime associazioni e cittadini organizzano sempre più spesso operazioni di pulizia delle spiagge, che sono molto importanti: infatti, tramite la rimozione dei macrorifiuti di plastica, si impedisce la loro frammentazione in microplastiche, impossibili da rimuovere dagli ambienti naturali.

Il progetto “PulizziAMO” non è solo una raccolta di rifiuti dalle spiagge marsalesi, ma serve a conoscere quali sono i rifiuti di plastica più diffusi tramite una catalogazione messa a punto dal protocollo Brand Audit. Nel pomeriggio di domenica 27 a San Teodoro, invece di buttare via i rifiuti raccolti, i volontari partecipanti apriranno alcuni sacchi della spazzatura e procederanno alla classificazione dei rifiuti di plastica in base alle diverse tipologie. Questa catalogazione dei rifiuti permette di individuare quali sono le azioni di prevenzione da mettere in atto per produrne sempre di meno.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Marsala che ha sempre supportato le numerose iniziative di pulizia del litorale e delle contrade da parte di volontari e che in questa occasione, grazie alla sensibilità dell’assessore Milazzo, ha fatto si che con la collaborazione di Energetika Ambiente, si possa avere quanto necessario per questo pomeriggio di pulizia.