Alcamo,  riaperta la via per Camporeale. Castellammare, ripristinata l'illuminazione

25/06/2021 13:55:00

E' stata riaperta al transito la via Per Camporeale, ad Alcamo.

La riapertura è avvenuta alla presenza del Sindaco Domenico Surdi, del Vice Sindaco Vittorio Ferro, del Presidente del Consiglio Baldo Mancuso, dei tecnici che hanno seguito i lavori e del Sindaco di Camporeale, Luigi Cino.

Il Sindaco Surdi ed il vicesindaco Ferro hanno ringraziato la direzione dei lavori, i collaudatori, l’impresa aggiudicataria, il Genio Civile di Trapani, i servizi tecnici e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana. Proprio grazie al Commissario sono stati finanziati i lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale, con un importo dei lavori a base d’asta di 627.103,46.



Un finanziamento che ha permesso non solo la messa in sicurezza, ma anche il rifacimento della strada sia dal punto di vista logistico (fognature, caditoie etc) che dal punto di vista estetico, un marciapiedi prima inesistente.



Un lavoro di squadra che ha permesso di ottenere il risultato finale e restituire così la strada ai residenti che, per tanto tempo, hanno subito disagi perché hanno dovuto abbandonare le proprie case; mentre il sindaco di Camporeale ha messo in evidenza come, adesso, i circa 150 studenti potranno recarsi a scuola ad Alcamo senza dover fare un lungo giro.

I due comuni viciniori adesso avranno una vera strada di collegamento utilizzata anche dai contadini per raggiungere le campagne (c/da Maruggi e Piano Marrano).

Ripristino illuminazione a Castellammare

Avviati i lavori di ripristino dell'illuminazione lungo la strada che dalla ex statale 187 porta al lungomare Playa, dove si è verificato un guasto alla linea principale. I lavori sono stati già partiti da qualche giorno precisamente dal tratto adiacente l'hotel Punta nord Est ed il ripristino dell'illuminazione pubblica riguarderà tutto il percorso viario fino alla spiaggia Playa.

«Da qualche giorno sono partiti i lavori per ripristinare e rinnovare l'illuminazione del tratto di strada che dalla ex ss 187 arriva al lungomare spiaggia Playa. Nella zona si è verificato un guasto alla linea principale e al momento purtroppo non c’è l’illuminazione del tratto viario. Ci scusiamo per il disagio poiché pur essendoci immediatamente attivati per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, a causa dell'obbligo di procedere secondo le procedure tecnico burocratiche non è stato possibile avviare i lavori prima della settimana scorsa -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Leonardo D’Angelo-. Tra qualche giorno, se non si verificheranno altri problemi di natura tecnica, il problema sarà definitivamente risolto».