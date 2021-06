Nasce a Termini Imerese il Polo Meccatronica Valley. Tecnicomar tra le aziende protagoniste

25/06/2021 12:24:00

C’è anche Tecnicomar tra le aziende protagoniste della creazione del più grande incubatore d’impresa del meridione d’Italia, inaugurato oggi, 23 Giugno 2021, a Termini Imerese, dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Realizzato e collaudato nel 2015, l’incubatore, che si trova nell’area industriale di Termini Imerese, è stato affidato da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo controllata dal Ministero dell’Economia, al Polo Meccatronica Valley, una "rete d’impresa" costituita da 31 aziende, tra cui Tecnicomar, di cui 12 start-up, promossa dal Distretto produttivo Meccatronica della Sicilia.

“E’ un onore fare parte di questo progetto - dichiara Laura De Vita, amministratore unico e general manager di Tecnicomar - perché noi crediamo fortemente nella ricerca e nell’innovazione, e crediamo che anche in Sicilia, grazie ad un lavoro di squadra, si possa creare sviluppo vero grazie alle nuove tecnologie e alle loro applicazioni”.

L’incubatore di Termini Imerese sostiene la nascita di nuove imprese , assicurando ai neo imprenditori un sistema integrato di servizi, quali il supporto nell’elaborazione del business plan, nella ricerca di finanziamenti e l’affiancamento allo start-up. Il complesso, che si estenderà su un'area complessiva di 4.050 mq di cui 3.200 destinati alle imprese e 850 ai servizi comuni, consentirà a regime di ospitare 26 aziende.

“Non potevamo non essere presenti - continua Giuseppe Mezzapelle, Dirigente di Tecnicomar - in un progetto in cui il nostro know how, frutto di oltre quarant'anni di esperienza, possa essere al servizio di quanti hanno idee innovative, soprattutto nel campo del risparmio energetico e della sostenibilità, fattori chiave del nostro tempo”.

Dal 1978, infatti, Tecnicomar è leader nella progettazione e costruzione di dissalatori ad osmosi inversa, e di sistemi di trattamento della acque. Tecnicomar, azienda all’avanguardia nel campo della ricerca e della sostenibilità ambientale, oggi distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo.