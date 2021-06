Erice, chiesto il potenziamento della rete Internet nella frazione di Pizzolungo

29/06/2021 17:01:00

Chiesto il potenziamento della rete Internet nella frazione ericina di Pizzoungo.

In questa direzione l'associazione dei consumatori Codici ha già scritto alla Tim. “ Gli abitanti – spiega l'avvocato Vincenzo Maltese dirigente regionale Codici - hanno infatti segnalato settimane fa, diversi disservizi con interruzioni anche di un paio di settimane”.

“Già nel mese di maggio – gli fa eco Giovanni Riccobono, , responsabile dello Sportello Energia della stessa associazione. - a seguito di una segnalazione, un tecnico incaricato da Tim era intervenuto per un sopralluogo appurando di come i cavi della linea interessata fossero obsoleti e fatiscenti e di come gli stessi fossero la causa dei continui disagi con interruzioni anche di 2 settimane”.

Pizzolungo ormai è abitata tutto l'anno da diverse famiglie ed è

pertanto “doveroso – puntualizza Riccobono - chiedere il potenziamento delle telecomunicazioni nell'era di internet”. Alla luce di ciò, Maltese e Riccobono hanno chiesto “una tempestiva ricognizione della linea interessata, onde evitare la persistenza di disagi ai consumatori finali, con riserva di agire nelle sedi più opportune qualora il reclamo non dovesse far valer i diritti dei cittadini”.