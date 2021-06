Trapani, chiesto consiglio comunale straordinario sull'acqua

29/06/2021 11:14:00

La minoranza consiliare di Trapani ha firmato la richiesta di un Consiglio comunale straordinario “sulla creazione del bypass nella condotta di San Giovannello”. La proposta era stata avanzata dalla consigliera Garuccio, la quale afferma che” una variazione così importante nella condotta di Bresciana, attraverso un bypass di Sicilacque merita di avere dei chiarimenti in aula consiliare, e non attraverso una conferenza stampa organizzata dal sindaco la scorsa settimana. Venga in Consiglio comunale il sindaco a spiegare quale progettualità sulla gestione futura dell’acqua, e su un atto che pare non avere alcuna Determina o Delibera nonostante i lavori siano stati già eseguiti.”

La richiesta porta la firma dei consiglieri Garuccio, Gianformaggio, Trapani, Cavallino, e il Movimento Via composto da Ferrante, Lipari e La Barbera