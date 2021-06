Covid. 30 casi di variante delta in Sicilia. Ecco dove

29/06/2021 14:10:00

In due mesi sono stati “isolati” 30 casi di variante Delta in Sicilia. Tutti i contagiati si trovano in buone condizioni di salute, e tra questi ci sono anche 14 migranti sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.



La metà dei casi è quindi di origine siciliana, tra le province di Palermo e di Agrigento. Dall'Assessorato regionale alla salute fanno sapere che si tratta di focolai circoscritti e che non sono numeri che devono fare spaventare. “Significa che l'isola sta sequenziando molti campioni molecolari, come capacità di ricerca siamo secondi solo al Veneto” fa sapere Mario La Rocca, dirigente generale dell'assessorato alla Salute.



In provincia di Palermo ci sono otto casi e sono tutti di importazione, cioè siciliani che studiano o lavorano all'estero, nel Regno Unito soprattutto, e rientrati sull'isola.