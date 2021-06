Trapani, arrestato uno spacciatore di eroina

29/06/2021 12:35:00

Arrestato dai carabinieri a Trapani uno spacciatore di eroina.



Si tratta di V.G., cl.80, trapanese, già gravato da precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, già da qualche tempo, stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti dell’arrestato, persona già nota alle forze dell’ordine, al fine di verificare se lo stesso fosse dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un discreto servizio di osservazione, i carabinieri hanno deciso di fermare l’uomo per procedere ad una perquisizione.

Fin dal principio, il 40enne ha mostrato evidente nervosismo continuando a negare di possedere alcun tipo di sostanza stupefacente. Ciononostante, mentre l’uomo era intento a prelevare i documenti personali dalla tracolla, i Carabinieri hanno notato che all’interno vi era un involucro in cellophane che hanno immediatamente controllato: l’involucro ne conteneva sette più piccoli in carta stagnola, tutti contenenti eroina per un peso complessivo di circa 3 grammi. Nel proseguo dell’attività di polizia giudiziaria, è stato rinvenuto un ovulo confezionato con pellicola trasparente contenente ulteriori 11 grammi della stessa sostanza stupefacente e la somma di 270,00 euro in banconote di piccolo taglio, posta sotto sequestro insieme alla droga poiché ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.



L’uomo, al termine delle attività di perquisizione e concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto. La competente Autorità Giudiziaria, in sede di rito direttissimo svolto nella giornata di oggi, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice.