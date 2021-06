Il Rotary di Marsala dona tablet al Convitto audiofonolesi

29/06/2021 17:15:00

Il Rotary Club Marsala, ha regalato ulteriori cinque tablet al Convitto Nazionale di Stato audiofonolesi, sito in via Grotta del Toro a Marsala.

Il dott. Abate e il notaio Pizzo del suddetto Club Service hanno consegnato personalmente i Tablet alla dott.ssa Antonella Coppola, Dirigente reggente del Convitto e alla sua Dsga, dott. Irene Mistretta. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza di educatori e collaboratori della Dirigente che ha cosi commentato: "Siamo felici e commossi per la nobile iniziativa che vede al centro di essa il contrasto alla povertà educativa." Gli educatori presenti hanno ulteriormente ringraziato il Rotary per avere individuato il Convitto quale soggetto beneficiario del progetto distrettuale Sicilia e Malta “Tablet per dad”, sovvenzionato dall’Agenzia umanitaria americana Usai.



" Questa donazione, afferma ancora la dirigente, si aggiunge alla precedente e ci permette cosi di ottenere un congruo numero di strumenti didattici innovativi in dotazione al Convitto, allo scopo di agevolare gli educatori nella loro attività di supporto e arricchimento dell'offerta formativa rivolta ai semiconvittori dell'istituto". Il Rotary Club Marsala annette grande importanza per questa donazione, poiché il convitto è un unicum in Sicilia ed uno dei pochissimi in Italia e favorisce un percorso educativo di grande importanza per i bambini che lo frequentano. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il governo USA ed il Rotary Internazional per l'alfabetizzazione tecnologica.