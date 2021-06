Daniela ringrazia "Villa degli Angeli" a Marsala nel decimo anniversario della nascita

30/06/2021 15:13:00

In occasione del 10 anniversario della nascita di "Villa degli Angeli", struttura di cura per anziani a Terrenove Bambina a Marsala,voglio cogliere l'occasione per ringraziare chi con tanta professionalità e umanità sa regalare un sorriso alle persone a noi più care.

Si tratta di una struttura dove gli anziani hanno trovato serenità, sicurezza e tanto affetto anche durante la pandemia. Tengo a precisare (lavorando in ospedale lo posso dire con assoluta certezza), è stata l'unica struttura di Marsala a non avere avuto nessun caso covid proprio per la serietà che li caratterizza.

Un grazie di vero cuore a tutto il personale guidato egregiamente dal Signor Rocco Giacalone, coadiuvato dalla Signora Antonella Maniscalco.

Daniela Beretta