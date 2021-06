Musumeci e il calo dei consensi in un sondaggio. Ma non lo batte nessuno

30/06/2021 18:15:00

Il sondaggio di Keix per la Sicilia ci dice che i siciliani bocciano Musumeci e il suo governo regionale. Nonostante i consensi in calo, però, Musumeci rimane davanti, per pochissimo, ai possibili candidati alla presidenza della Regione, come Cateno De Luca che ha tra il 13 e il 16% dei consensi, gli altri sono Giancarlo Cancelleri e Claudio Fava. Il sondaggio conferma che per il momento i siciliani non sceglierebbero nessuno di questi candidati.

Il giudizio sul governo regionale è al di sotto della sufficienza in tutti i settori. Il 55% dei siciliani lo boccia. Il 30,3% dà una valutazione scarsa e il 24,5% mediocre, per il 24% il Governo Musumeci è “sufficiente”, per il 10 e il 5% il giudizio è rispettivamente “buono” e “ottimo”.

Più della metà dei siciliani dà il voto più alto per la gestione dell'emergenza Covid, 2,9 su 5. E' sufficiente per il 36,7%; buono per il 14,85% e ottimo per il 7,48%. Il giudizio si abbassa per la risposta del governo Musumeci alla crisi economica legata alla pandemia. Il 54% dei siciliani sono scontenti. Sotto la sufficienza sono i settori della Sanità, Istruzione e Formazione, Turismo e Beni Culturali.

Per quanto riguarda la gestione dei fondi europei, il giudizio scende ancora. I siciliani si ritengono ancora più delusi per ciò che riguarda agricoltura e pesca, lavoro e politiche sociali, territorio e ambiente. Il voto più basso secondo Keix, va riservato alla gestione dei rifiuti.

Ma dall'altro lato della barricata non c'è quel giudizio positivo per l'opposizione del Governo Musumeci. Mentre per quel che riguarda il giudizio diretto sul presidente Musumeci, il 32,3% dei siciliani lo considera mediocre, e il 25,7% lo ritiene scarso.

«Il calo del consenso è fisiologico rispetto al momento delle elezioni - le parole di Salvo Panarello, amministratore di Keix - perché è normale che dall’aggregazione del consenso all’operatività ci sia una curva calante, anche nel proprio elettorato».

Il governatore incassa la sufficienza dal 27% dei siciliani, mentre l’11,6% si esprime con un “buono” e meno del 4% con “ottimo”.

Sulle proiezioni verso le prossime elezioni, l'analisi di Keix conferma che il governatore rimane l’uomo da battere. Col 28,1% vincerebbe contro Cancelleri (27,1%). Nello scontro con Cateno De Luca vincerebbe con il 24,2% contro 21,1%. Ma bisogna dire che rispettivamente il 44,8% e il 40,9% non voterebbe nessuno dei tre. Musumeci vincerebbe anche il confronto con Fava (28,5-25,4%).