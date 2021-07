Marsala, Konnor è stato abbandonato e cerca una famiglia che lo accudisca

01/07/2021 17:25:00

Ennesimo abbandono di un cagnolino a Marsala. Si chiama Konnor, è il simil Rottweiler che vedete in foto, ed è stato ritrovato qualche giorno fa con un problema ad una zampa.

Il cucciolo, che ha due-tre mesi, è molto socievole sia con le persone che con gli animali. Konnor, che diventerà una taglia medio-grande al momento ha bisogno di cure e oggi è stato sottoposto ad una prima visita.

E' stato trovato da una volontaria dell'Associazione Randagi del Sud che, come prevede la procedura lo ha portato in canile, dove purtroppo si trova ancora oggi, non ci sono infatti i fondi che permetterebbero al Comune di ricoverare il cane in una struttura esterna.

"Konnor merita una famiglia che lo ami incondizionatamente - scrivono i volontari dell'associazione Randagi del Sud - per cui Forza Gente, condividiamo il più possibile affinché anche lui trovi casa".