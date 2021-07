Sicilia, vaccini in calo. Variante delta per un carabiniere

01/07/2021 09:39:00

Molto lo sta facendo il caldo, che porta le persone a rinfrescarsi al mare, anziché andare negli hub vaccinali. Un po' l'ha fatto anche la confusione creata con il caso AstraZeneca. Fatto sta che nelle ultime settimane in Sicilia sono diminuite del 25 % le vaccinazioni antiCovid. Fino a maggio si facevano fino a più di 50 mila vaccinazioni al giorno. Oggi la media è di poco più di 30 mila.

Un calo delle vaccinazioni che si è registrato in tutte le province, con qualche eccezione. In provincia di Trapani c'è stata una diminuzione del 30%. La provincia di Trapani però conta il 60% della popolazione vaccinata con almeno la prima dose, rispetto ad una media siciliana del 51%.

Da oggi a domenica ci saranno gli open days in tutti gli hub per gli over 60 ai quali verrà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna, senza prenotazione.

In Sicilia intanto c'è un nuovo caso di variante delta, registrato a Palermo. Si tratta di un carabiniere di 41 anni, non vaccinato, ricoverato con un po' di febbre al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello di Palermo. Il carabiniere è arrivato a Palermo da Lampedusa lo scorso 22 giugno dopo il servizio svolto per qualche giorno sull'isola per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Sono così 31 i casi di variante delta in Sicilia, di cui 14 migranti, un marittimo indiano, un diplomatico indonesiano, una decina di palermitani rientrati da Regno Unito e Portogallo e qualche agrigentino.