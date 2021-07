Chi l'ha vista? A Castelvetrano il canile cerca una Maremmana, l'appello di Animalsicilia

02/07/2021 12:45:00

Chi l’ha vista?

A Castelvetrano si cerca una maremmana randagia per sterilizzarla.

L’urgenza è data dal fatto che si è già accoppiata con un altro randagio, mansueto cane di quartiere (accudito e benvoluto) in attesa di sterilizzazione.

Ad accorgersi dell’accoppiamento Gabriella Becchina di Animalsicilia, che ha prontamente fatto la segnalazione ai vigili urbani e al canile rifugio della città.

Purtroppo, gli animali sono poi spariti e l’intervento di accalappiamento non è ancora andato a buon fine.

L’appello che fa Animalsicilia (che riportiamo in basso) è volto ad evitare le cucciolate che finiscono (se qualcuno le trova) per intasare il canile e le case dei volontari animalisti, ormai sature di cani. Ma soprattutto ad evitare la morte di nuovi cuccioli, in un territorio difficile e pieno di pericoli.

Le vostre segnalazioni, circostanziate, possono essere fatte alla polizia municipale (0924 45206 / poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it) o direttamente al canile rifugio comunale (la mattina dalle 8,30 alle 13 al numero 366 6757719).

EM