Le ricette veloci di Maria. Cheesecake al pistacchio e arachidi

03/07/2021 10:00:00

Oggi vi propongo una ricetta per un dolce estivo, fresco e delicato, senza forno e senza cottura.

Neanche ne state dobbiamo privarci di un bel dolce specialmente se si tratta di un dolce fresco e delicato, che possiamo tutti preparare in poche e semplici mosse.

Se vuoi preparare delle deliziose cheesecake monoporzione con crema dolce al pistacchio e crema di arachidi ti consiglio di seguire questa ricetta, una ricetta semplicissima e veloce con soli due ingredienti fondamentali, inoltre la ricetta non prevede la colla di pesce.

Puoi decorare il tutto con qualsiasi crema spalmabile, come ad esempio crema di anacardi, in crema di nocciole, o come ho fatto io pistacchio e arachidi.

Questo dolce senza cottura sarà pronto in pochissimi minuti ero in pensiero le vostre giornate e vostri momenti di relax.

Guarda il video e prepariamo insieme queste deliziose mini-cheesecake.

Maria Cucina