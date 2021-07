Campobello di Mazara, pastore tedesco aggressivo catturato dal comune

05/07/2021 06:55:00

Forse abbandonato, ringhiava rabbiosamente a chiunque gli si avvicinasse, avendo trovato “riparo” davanti la casa di una signora di Campobello di Mazara.

E’ un pastore tedesco che ieri pomeriggio ha tentato di mordere anche chi gli aveva portato dell’acqua per dissetarlo. E’ per questo che qualcuno ha chiamato l’Enpa di Castelvetrano. E dopo l’interlocuzione con i vigili urbani, l’associazione “A…Fido” di Campobello, che svolge anche il servizio anti randagismo per conto del comune, ha provveduto alla cattura dell’animale ed al suo trasporto presso una clinica veterinaria di Mazara del Vallo, convenzionata con l’amministrazione comunale campobellese.

Il cane dopo regolare microchippatura, se non reclamato dal proprietario, verrà sterilizzato e posto in adozione. Sempre che l’aggressività non persista anche dopo un ragionevole periodo di presa in carico.

EM