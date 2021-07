Marsala: non bastano i rifiuti, via Istria al buio da due giorni 

05/07/2021 18:24:00

Nel quartiere popolare di Via Istria, a Marsala, i problemi non mancano. Da due giorni il quartiere è al buio sia in strada che all'interno del villaggio.

"Mi piacerebbe sapere come mai da due sere in via Istria i lampioni sono spenti, sia nella strada sia in mezzo alle case popolari - ci scrive una nostra lettrice che abita nel quartiere -. Tutt'intorno le luci funzionano. È un territorio a rischio, lo sanno tutti, e trovarsi per tutta la notte nel buio totale non è molto rassicurante. Sono consapevole di far parte dei cittadini di serie zeta, ma spero sempre in un po' di giustizia, rispetto e premura, visto che le tasse le paghiamo come tutti gli altri".

Da tempo ormai gli abitanti del quartiere sono costretti a convivere con i rifiuti abbandonati da chi decide di non fare la differenziata e lasciare tutto in un angolo, magari a due passi dall'ingresso delle abitazioni.

In via Istria il degrado è visibile, sui marciapiedi, come nelle panchine rotte o nella pineta non curata, adesso ci si mette anche il buio a rendere il tutto più difficile e preoccupante. Della cura e dell'attenzione particolare per questo quartiere e i suoi abitanti, invece, rimangono solo le parole e le promesse fatte, come sempre, in campagna elettorale.