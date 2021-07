Coronavirus, oggi niente vittime in Sicilia. Due ricoveri in più in terapia intensiva

05/07/2021 17:33:00

Ecco il bollettino di oggi, 5 Luglio 2021, per il coronavirus in Sicilia.

Sono 58 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,7%.

Oggi non si registrano nuove vittime causate dal Covid sull'Isola. Soltanto 43 invece i guariti.

Negli ospedali situazione pressoché stabile con 140 pazienti ricoverati in regime ordinario (-3 rispetto all'ultimo bollettino) e 17 posti letto occupati in terapia intensiva (+2) con 2 nuovi ingressi in rianimazione che sono peraltro gli unici registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Caltanissetta 22, Catania 13, Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3, Siracusa 2. Nessun nuovo contagio nelle province di Agrigento ed Enna.