Sono stato ad un evento contro il ddl Zan a Marsala. Ecco quello che ho sentito ...

06/07/2021 10:30:00

Venerdì 2 Luglio si è tenuto presso l’Opera di Birgi un evento per discutere del DDL ZAN, una legge definita dagli organizzatori "liberticida". Purtroppo il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, non è potuto intervenire, ma ha lasciato un messaggio che è stato letto e nel quale affermava che il DDL ZAN viola il concordato Stato - Chiesa (circostanza poi smentita dagli stessi relatori della conferenza ...). È stato invitato il magistrato Domenico Airoma, lo stesso ha spiegato i problemi del DDL ZAN davanti ad un pubblico di fedeli che applaudiva dinnanzi a frasi per me nauseanti. Ha detto infatti che “il razzismo è sbagliato ma la discriminazione no” portando un esempio: in ambito lavorativo alle donne viene concesso un periodo di maternità ed agli uomini no, questa sarebbe per lui una giusta discriminazione.

Successivamente ha detto anche che non è chiara la definizione di identità di genere, e dopo una spiegazione contorta ha aggiunto “l’identità di genere è un confronto di idee ed una questione mentale”.

Ci sono tante altre frasi su cui potersi soffermare ma vorrei un attimo rivedere la frase del relatore “le femministe combattono al mio fianco” esplicitando anche la motivazione, ovvero: “Hanno lottato per così tanto tempo ed adesso vedono le loro lotte private da un uomo che nella sua mente si sente donna”.

Ha concluso poi con “E' un mondo profondamente in crisi, che sta morendo”.

Questa è la disinformazione che la Chiesa si è messa a fare, con ogni mezzo possibile, facendo intimorire le persone all'idea che la loro libertà di espressione possa venire violata.

La cosa ironica è che lo stesso prete che dice in giro “LiBeRtà Di EsPrEsSiOnEe!!1!1!” è il medesimo che non appena ho provato ad esprimere la mia opinione sotto un suo post su instagram mi ha bloccato. Aggiungo inoltre che alla fine dell’evento ci sono stati distribuiti da dei bambini (8-14 anni) dei volantini di ProVita che contengono anche essi informazioni false ed esposte in modo non corretto.

Spero che la vera e la corretta informazione si divulghi e che questa legge possa passare senza altri problemi.

Manuel

Qui il resoconto della conferenza sul sito ufficiale dell'Opera di Birgi.