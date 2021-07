Unieuro, la stagione degli sconti guarda ai monopattini elettrici

06/07/2021 10:26:00

Torna la stagione degli sconti imperdibili su Unieuro per quanto riguarda gli elettrodomestici, i prodotti per la casa e tante altre categorie. Il noto portale ha infatti annunciato che sono disponibili sconti particolari che superano anche il 40%. In particolare, Unieuro ha dedicato attenzione ad uno degli strumenti più in voga del momento, il monopattino elettrico.

Sul portale è possibile trovare ottime offerte riguardanti il marchio Lexgo. Si tratta di un brand cinese che produce tra le altre cose monopattini di ottima fattura e che sono in vendita proprio sul portale Unieuro.

I monopattini Lexgo hanno un ottimo rapporto qualità prezzo che può essere migliorato a sua volta applicando un coupon unieuro ed ottenendo così un ulteriore sconto sul prezzo finale.

Il modello LEX R10, ad esempio, è disponibile sul portale Unieuro al prezzo di 299,00 euro. Il prezzo iniziale di questo innovativo monopattino elettrico è di 499,00 euro ma grazie allo sconto del 39% è possibile acquistare un modello comodo, sicuro e veloce ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

Lexgo LEX R10 dispone di un motore brushless da 400W e raggiunge i 25 km orari. Inoltre dispone di appositi modulatori di velocità che rendono la guida del monopattino comoda e sicura nelle zone ad alta densità di pedoni.

Spicca l’impianto frenante che è sicuro ed agevole ed è in grado di arrestare l’andatura del monopattino senza strappi e senza rischi per chi è “in sella” al monopattino.

Si tratta di uno strumento molto utile che sta riscuotendo un discreto successo, soprattutto nelle grandi città. Sempre più persone decidono infatti di spostarsi in città attraverso l’utilizzo di un monopattino elettrico. Questo permette di spostarsi velocemente e di evitare il traffico. Inoltre non bisogna sottovalutare il fatto che con il monopattino elettrico non si ha il problema di trovare parcheggio. Inoltre i modelli di ultima generazione hanno un’autonomia molto elevata visto che si arrivano a percorrere fino a 30 Km con una ricarica.

Il monopattino elettrico è per questo motivo perfetto per chi lavora in città e deve raggiungere l’ufficio in maniera comoda e veloce, ma anche per i ragazzi che lo possono utilizzare per andare a scuola. Inoltre è un mezzo ecologico visto che non presenta emissioni di CO2 nell’aria.

In ultima analisi col monopattino elettrico è possibile spostarsi anche nelle zone a traffico limitato, al contrario di quanto accade con le auto e gli altri mezzi di trasporto.