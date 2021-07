Marsala, da cinque giorni Via Istria al buio e nessuno fa nulla

07/07/2021 08:24:00

La Via Istria continua a rimanere al buio. Da cinque giorni al calar della sera il quartiere popolare di Marsala, sia in strada che all'interno del villaggio rimane senza luce (ne abbiamo già parlato qui).

Nonostante gli abitanti segnalino il disservizio, non si muove nulla e non si è visto nessuno per la riparazione del guasto.

"Anche stasera c'è buio in via Istria e nelle case popolari. Questa strada non conta - scrive una lettrice di TP24 che vi abita - ma soprattutto non contano le persone. Grazie agli addetti ai lavori per la sollecitudine.... Nessun movimento, nessuna comunicazione, ottimo servizio, grazie ai responsabili del settore....".

