Alcamo, inaugurata la piazza dedicata a Chiara Lubich

08/07/2021 15:00:00

E’ stata inaugurata ad Alcamo la Piazza dedicata a Chiara Lubich, ubicata presso il Piano per gli insediamenti produttivi di c/da Sasi. Presenti il Sindaco, Domenico Surdi, il Presidente del Consiglio Baldo Mancuso, gli assessori Salato, Lombardo e Barone, i consiglieri Pitò, Messana, De Luca, Don Aldo Giordano ed una folta rappresentanza del Movimento dei Focolarini fondato da Chiara Lubich.

Il Sindaco nel suo intervento ha messo in evidenza il momento significativo dell’intitolazione della Piazza a Chiara Lubich - una donna che ha fatto della sua vita una testimonianza in nome della Vergine Maria - per la nostra Città che è devota a Maria SS. dei Miracoli. Don Aldo Giordano ha rilevato che l’intitolazione dell’area artigianale di c/da Sasi alla Lubich vuole essere un messaggio per rilanciare l’economia all’insegna delle relazioni umane, considerata anche la capacità delle donne di intessere relazioni sociali e creare unità fraterna tipicamente al femminile.

Mentre Salvo Morales Responsabile del Movimento dei Focolari ed Enza Lo Grasso, responsabile del Focolare di Palermo hanno ringraziato l’Amministrazione ed hanno parlato dell’obiettivo principale del Movimento che è quello di creare unità fra le persone, i popoli, le diverse religioni nel rispetto della diversità, poiché la dimensione comunitaria ed il Dialogo sono alla base di ogni

scelta del Movimento.

Il presidente del Consiglio Baldo Mancuso ha ringraziato tutto Il Consiglio Comunale che ha votato all’unanimità la mozione per dedicare la piazza dell’area artigianale a Chiara Lubich; mentre il Consigliere Gino Pitò ha voluto rilevare come questo momento in nome della Lubich possa essere di buon auspicio per altri percorsi validi all’insegna dell’unità e dell’Economia di Comunione.