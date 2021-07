Azienda del settore Servizi di Media Audiovisivi ricerca un tecnico audio-video per uno stage retribuito

08/07/2021 09:38:00

Azienda leader in provincia di Trapani, operante nel settore dei Servizi di Media Audiovisivi ricerca una risorsa (tecnico audio-video) per uno stage retribuito con finalità di impiego.

E' richiesta:

- buona conoscenza degli strumenti audio e video,

- buona conoscenza dei software per montaggio audio-video

- capacità di risolvere problematiche informatiche (sbloccare o fare ripartire un video, fare piccole registrazioni, attaccare i cavi audio/video nella postazione),

- forte interesse per il settore informatico,

- preferibile, ma non indispensabile, diploma informatico.

Si ricerca un profilo che, non necessariamente debba aver maturato esperienza pregressa lavorativa ma che nutra forte interesse e che abbia almeno conoscenze di base.

Per inoltrare la propria candidatura e fissare un colloquio, potete inviare il vostro curriculum o una semplice richiesta con i propri riferimenti a ricerca.personale@tp24.it.

Verrete ricontattati quanto prima per fissare un appuntamento.