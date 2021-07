Marsala, in auto con 200 grammi di cocaina. Arrestato dalla polizia

09/07/2021 14:30:00

In macchina con 200 grammi di cocaina. E' stato arrestato dalla polizia a Marsala V.D.M., classe 1956. Il suo arresto è avvenuto in maniera rocambolesca. Mercoledì mattina, intorno alle ore 10.00, una Volante del locale Commissariato di P.S., impegnata negli ordinari servizi di controllo del territorio, in Via Salemi, ha fermato la TOYOTA Yaris condotta da D.M..

L’uomo - una volta fermato dagli agenti - è sceso repentinamente dal veicolo e ha cercato di darsi alla fuga, attraversando la strada noncurante dell’intenso traffico veicolare, verso l’ingresso di un esercizio pubblico situato in prossimità del luogo del controllo.

Gli agenti, senza mai perdere il controllo visivo del soggetto, lo hanno raggiunto e bloccato, riportandolo nei pressi della vettura per procedere al controllo.

Visto l’evidente stato di agitazione dell’uomo ed il suo ingiustificato atteggiamento rispetto al controllo di polizia, i poliziotti lo hanno perquisito. Negli slip nascondeva un involucro in cellophane trasparente con circa 200 gr. di cocaina.

Tenuto conto della quantità di sostanza rinvenuta, delle modalità di confezionamento della droga, in ragione della flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione ed posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio per direttissima fissata per la giornata odierna. Al termine dell’udienza, l’A.G. convalidava l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora.