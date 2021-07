12/07/2021 18:18:00

Ancora incendi a Marsala e ancora nell'area di Via Salemi attorno all'ospedale "Paolo Borsellino".

Come potete vedere dalla foto, ci sono fiamme altissime vicino alla struttura in costruzione del nuovo padiglione per le malattie infettive.

L'incendio è divampato circa un'ora fa in questa zona, ma in realtà, anche in altre zone vicine, ci sono stati roghi per tutto il pomeriggio, con diversi interventi del vigili del fuoco.

L'aria in tante contrade vicine ai luoghi interessati dagli incendi è al momento quasi irrespirabile.