Trapani e provincia ancora senza Bandiera Blu

Nonostante le promesse e gli sforzi promozionali, la provincia di Trapani quest'anno non figura tra le località che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, un simbolo di qualità ambientale assegnato annualmente dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge e ai porti turistici. Questa esclusione solleva questioni significative sul livello dei servizi e delle infrastrutture disponibili, nonostante la bellezza indiscussa del territorio.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato alle località balneari che soddisfano criteri di qualità rigidi che includono la gestione sostenibile dell'area, la qualità delle acque di balneazione, la presenza e la gestione dei rifiuti, nonché servizi come bagni e fontanelle di acqua potabile. Altri criteri includono la sicurezza, la disponibilità di salvataggio e primo soccorso, e l'educazione ambientale, che devono essere garantiti per tutto il periodo di balneazione.

Quest'anno, in Sicilia, località come Cefalù, Lipari e Taormina hanno guadagnato questo riconoscimento, evidenziando i loro sforzi nella promozione del turismo sostenibile e nella tutela dell'ambiente marino e costiero. Queste località non solo attraggono turisti per le loro spiagge pulite e i servizi eccellenti ma promuovono anche un turismo responsabile che rispetta l'ambiente naturale.

Invece, per Trapani, Marsala e le altre città la mancanza di questo riconoscimento mette in luce le carenze infrastrutturali e di servizio che penalizzano non solo l'immagine della provincia ma l'esperienza del turista. Critiche particolari riguardano la depurazione delle acque, spesso non adeguata, e la mancanza di servizi essenziali come i servizi igienici pubblici e l'accesso a acqua potabile. Inoltre, la conservazione della flora e della fauna locali sembra non avere la priorità che meriterebbe, anche in zone di riserva, come accade allo Stagnone di Marsala.