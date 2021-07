Contagiata da due varianti contemporaneamente: primo caso al mondo 

12/07/2021 22:36:00

Una donna belga di 90 anni, morta di Covid-19 a marzo aveva contratto contemporaneamente due varianti del coronavirus. Secondo uno studio scientifico citato domenica durante un congresso scientifico e dai media belgi, sarebbe il primo documentato del suo genere.

Il caso, discusso al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID), mostra che è possibile essere infettati contemporaneamente da due varianti di Covid-19, ha affermato in una nota la società organizzatrice dell'evento.

Secondo la compagnia, la nonagenaria ha contratto le varianti Alpha e Beta, identificate per la prima volta in Gran Bretagna e Sud Africa, e i suoi medici hanno detto che potrebbe essere stata infettata da due persone diverse. Curata in un ospedale di Aalst vicino a Bruxelles, la donna non era stata vaccinata, ha riferito il canale pubblico belga VRT.