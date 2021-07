Anche Red Ronnie segue il caso del cavallo di Favignana rimasto cieco

13/07/2021 09:11:00

Anche Red Ronnie è preoccupato per le condizioni del cavallo di Favignana rimasto cieco.

Una vicenda che sta seguendo Enrico Rizzi. E proprio all'animalista trapanese si è rivolto Red Ronnie, indicandogli anche il nominato di una persona disposta a prendersi cura del cavallo.”Ho rassicurato Red Ronnie – dice Enrico Rizzi – sul fatto che sto seguendo con

molta attenzione lo sviluppo della vicenda, tenendomi in contatto con il comandante della polizia municipale egadina”. Il cavallo, a causa di un problema ad un occhio, ha perso la vista.”Stiamo facendo il possibile – spiega Rizzi – affinchè il cavallo possa trovare una adeguata sistemazione”.

Frattanto, l'animalista è dovuto intervenire a Trapani per un cane che rischiava di morire per la strada. “Un sindaco – denuncia Rizzi – che dopo quattro anni che amministra la città non è ancora riuscito a garantire un intervento di pronto soccorso per gli animali, dovrebbe avere la dignità di dimettersi”. Il cane è stato affidato alle cure di un veterinario, ma le sue condizioni sono gravi.