Marsala, danno alla rete idrica durante i lavori Enel. Stop all'erogazione dell'acqua

13/07/2021 15:52:00

Nuova rottura della rete idrica di Marsala causata da una società incaricata dell'Enel e nuovo stop all'erogazione dell'acqua.

Nel corso dei lavori con scavi in corso in contrada San Silvestro, è stato causato un danno alla rete idrica passante per la Statale 115 per Mazara, in prossimità dell'incrocio semaforico di contrada Ponte Fiumarella.

L'assessore Giuseppe D'Alessandro e i tecnici comunali, oltre ad acquisire elementi per accertare le responsabilità dell'accaduto, stanno coordinando l'intervento di riparazione che, purtroppo, comporta la momentanea sospensione dell'erogazione idrica.

Fermi i pozzi di Sinubio, disagi all'approvvigionamento idrico si potranno registrare in diverse aree del centro urbano e delle periferie. Un servizio autobotti, opportunamente potenziato, sarà disponibile per limitare al minimo i disagi ai cittadini e alle attività.