Randagismo, ecco i numeri del Comune di Trapani

14/07/2021 12:55:00

Sull'ennesima polemica tra il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'animalista Enrico Rizzi. Motivo della diatriba, il cane rinvenuto moribondo alla periferia della città.

“Il sindaco e l’Amministrazione – dice - sarebbero colpevoli, a detta‚Äč di Rizzi, dello stato di salute e di abbandono‚Äč dell’animale che, peraltro, oltre a‚Äč non‚Äč risultare‚Äč microchippato, e quindi non di proprietà del Comune,‚Äč ‚Äčnon era mai stato segnalato da nessuno‚Äč all’ Ente che, diversamente, avrebbe senz’altro provveduto all’immediato ricovero presso i veterinari convenzionati e‚Äč autorizzato‚Äč l’assistenza e le cure dovute” Vassallo spiega che “ come assessore‚Äč non sono stato informato del caso né io né i volontari‚Äč animalisti che‚Äč collaborano con il Comune‚Äč in quanto l’agente di polizia locale‚Äč che nella concitazione e nella valutazione dell’emergenza, avrebbe‚Äč preferito intervenire‚Äč prontamente‚Äč e personalmente preoccupandosi più che altro‚Äč di‚Äč mettere in salvo‚Äč ‚Äčil cane, con l’aiuto del Rizzi, piuttosto‚Äč ‚Äčche di mettere in moto la macchina del soccorso”.

Poi elenca ciò che il Comune ha fatto per i cani.

“Nel corso dell’anno 2020 l’attività svolta dall’Amministrazione‚Äč Comunale tramite la Sezione “Nucleo Tutela Ambiente ed Animali”, gli Uffici amministrativi, l’addetto al‚Äč mezzo di trasporto “animali vivi”, gli‚Äč encomiabili volontari animalisti‚Äč e i liberi cittadini, sempre accompagnati dalla nostra Polizia Locale, ha prodotto, tra gli altri,‚Äč i‚Äč i seguenti risultati: . 22 esecuzioni di ordinanze sindacali di distruzione di carcasse animali tramite infossamento su aree private; .‚Äč 5 verbali di contestazione per omessa iscrizione all’anagrafe canina; 7 ricezioni di denunce di smarrimento/rinvenimento di randagi con relativi verbali di restituzione al legittimo proprietario; . 113 interventi di accalappiamento per il contrasto al fenomeno del randagismo e conseguente affido di cani; 19 verbali di ritrovamento e affido temporaneo di animali/cani; 7‚Äč ricezioni di denunce e smarrimento animali;

-120 interventi di animali rinvenuti sul territorio comunale con ricovero presso ambulatori di medici‚Äč veterinari convenzionati”. Ed ancora: “Nel corso del 2020 sono state effettuate 250 sterilizzazioni circa tra cani e gatti. Sono state registrate circa 270 adozioni di cani che, oltre a garantire loro‚Äč ‚Äč l’affetto e‚Äč il calore‚Äč ‚Äčdi una famiglia, hanno prodotto considerevoli risparmi di risorse per l’ Ente. Nel 2021, peraltro,‚Äč le adozioni definite sono già circa un centinaio”.

Infine, l'assessore illustra anche altre iniziative: “Le risorse messe a disposizione lo scorso anno tramite bando pubblico (andato poi deserto) per promuovere e sostenere‚Äč le adozioni di cani e gatti; la continua e proficua‚Äč collaborazione con l’Asp di Trapani e le associazioni animaliste con cui è in corso di programmazione‚Äč una campagna di sterilizzazione dei felini presenti sul territorio comunale da svolgersi a breve; ; le risorse messe a disposizione per l’ampliamento dei box esistenti presso il‚Äč rifugio- ambulatorio di Via Tunisi, i cui interventi sono‚Äč in corso di esecuzione; l ’impegno profuso dagli Uffici Comunali‚Äč per consentire‚Äč l’apertura del canile intercomunale di contrada Cuddia previa esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che a breve dovranno effettuarsi. gli oltre‚Äč 100 interventi di pronto soccorso registrati da Gennaio ad oggi che hanno successivamente determinato‚Äč ‚Äčsia adozioni che reimmissioni sul territorio comunale dei randagi”.