Castellammare: l'auto dei vigili per un "passaggio". Le accuse e le polemiche 

14/07/2021 06:00:00

A Castellammare del Golfo i cittadini e i politici hanno di che parlare, è tutto un si dice, pare, sembra, ma il fatto pare sia accaduto davvero..

Vediamo di cosa si tratta: pare che un assessore della giunta, guidata dal sindaco Nicola Rizzo, e appartenente allo schieramento di Diventerà Bellissima dopo aver trascorso la sua giornata di mare in barca si sia fatto accompagnare, insieme alla moglie, da una macchina dei Vigili Urbani al parcheggio dove aveva lasciato la propria di macchina.

I più maliziosi, ed evidentemente anche ben informati, sostengono che a riprova di quanto accaduto ci siano delle foto a corredo e che qualcuno invierà gli atti alla Procura.

Tutto questo vociferare ha fatto drizzare le orecchie alla consigliera comunale Marilena Titola, che non punta il dito contro nessuno degli assessori, non fa i nomi ma pretende di sapere cosa effettivamente sia accaduto.

Ha presentato una interrogazione scritta, che dovrà essere discussa il prossimo consiglio comunale, ancora da convocare, con la quale chiede al Primo Cittadino “quali agenti ricoprivano il turno pomeridiano nella giornata di domenica 20 giugno, nello specifico intorno alle 16:30 nei pressi di Cala Marina; quale mezzo sia stato utilizzato durante il servizio; se risulta al vero che gli agenti di Polizia Municipale in servizio nella giornata di domenica 20 giugno, intorno alle 15.30, si trovavano con il mezzo di servizio in dotazione al Corpo dei Vigili Urbani in Via Medici in prossimità della transenna che impedisce l'accesso alla Cala Marina trasferendo a bordo dell'automezzo dei soggetti civili e per quale motivazione (soccorso, assistenza, emergenza) e non abbiano provveduto a chiamare il 118; se gli agenti che hanno provveduto al trasporto dei soggetti, abbiano annotato nella relazione di servizio tale intervento e la finalità dello stesso; se è dato sapere se i fruitori di tale presunto intervento siano nostri concittadini, turisti, personaggi dello spettacolo o della politica”.

Insomma il fatto c’è stato, si è consumato, pare che nessuno sappia il nome di chi abbia utilizzato impropriamente mezzi pubblici dei Vigili Urbani per fini personali. Se fosse davvero un esponente di Diventerà Bellissima dovrebbe essere allontanato dal movimento oltre che dalla giunta...