Trapani, dal 21 al 25 luglio torna "Stragusto". A Valderice la prima edizione di "Musica vera"

15/07/2021 08:00:00

Torna anche quest'anno in versione “Smart”, dal 21 al 25 luglio, la manifestazione “Stragusto”, giunta alla sua 13° edizione, che porterà nelle strade del centro storico i profumi e i gusti del cibo da strada proveniente da diverse regioni e paesi.

Prosegue infatti, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19, il percorso di uno dei più importanti eventi della provincia di Trapani, che negli anni ha accolto tantissimi turisti e visitatori proponendo una particolare selezione di specialità dello street food nazionale e internazionale, in un ideale tour intorno al mondo attraverso culture, tradizioni, storie e sapori unici.

Anche quest'anno, dunque, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all'interno dei ristoranti aderenti che proporranno pietanze da asporto create per l'occasione ed ispirate allo street food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari.

Tante le specialità a tema proposte dagli chef locali e da diversi ospiti speciali: non mancheranno le tipicità trapanesi, quelle palermitane, quelle argentine e tunisine e quelle fiorentine, con il mitico panino con il Lampredotto creato dalle mani di Luca Cai. Vi sarà inoltre la possibilità di assaporare i vini del territorio con uno speciale angolo wine tasting curato da sommelier e assaggiatori professionisti. E poi tante altre iniziative collaterali - come visite guidate in bici ed escursioni al tramonto alle saline - arricchiranno la manifestazione, aumentando l'offerta turistica e di intrattenimento.

Sparsi per tutta la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità ai visitatori di acquistare i gettoni da spendere per l'acquisto delle pietanze e per tutte le altre iniziative proposte, creando così la propria personale esperienza del Festival.

“Stragusto” è un'iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.stragusto.it

A Valderice la prima edizione di Musica Vera. Protagonisti della rassegna quattro concerti che avranno luogo presso l’Anfiteatro Nino Croce di Valderice dal 16 luglio al 19 agosto.

Musica Vera come quella musica che muove il cuore e la mente. E’ questo il concetto attorno al quale ruota la rassegna Musica Vera, che organizzata dall’Associazione KirArt Ets, si terrà 16 luglio al 19 agosto, alle 21.15, presso l’Anfiteatro Nino Croce di Valderice. La direzione artistica del festival è stata affidata al percussionista Nino Errera.

La rassegna si aprirà il 16 luglio con “Materie sonore”, spettacolo che vedrà insieme il duo Biogroove (composto da Nino Errera e Vito Amato) e la voce narrante di Rosaria Bonfiglio. Si tratta di un duo premiato in vari concorsi internazionali capace di fare magie, trasformando semplici oggetti e strumenti inusuali in musica vera.

Poi, il 17 agosto, il duo Terra Ariasi esibirà nell'ambito del concerto intitolato “Seeds”che vede protagonista musica elettroacustica originale ed inedita dalle sonorità cinematografiche. Violino, elettronica, batteria, sintetizzatori, infatti, sono solo alcuni degli strumenti utilizzati per la creazione di melodie ed armonie dallo straordinario impatto emozionale.

Il 18 agosto, il percussionista Nino Errera, sarà ancora il protagonista della performance intitolata “Reconnection”. Il nome trae spunto da quel riconnettersi alla propria essenza più profonda, riscoprirsi attraverso il suono e le profonde vibrazioni degli strumenti a percussione.

Un concerto unico, che vedrà anche l'elemento acqua come strumento musicale, ed una sorpresa, un momento dove sarà il pubblico ad essere coinvolto in maniera attiva diventando parte integrante della creazione musicale.

Il festival si concluderà, il 19 agosto, con il jazz d'autore del duo Biseo/Pellini (Biseo reduce dalla tournée con Cristian de Sica) che guiderà un quartetto di pianoforte, sax, contrabbasso e batteria. Parola d'ordine: swing.

“Musica Vera vuole essere un amplificatore di emozioni. Musica che muove il cuore e la mente. L'obiettivo di musica vera è portare l'attenzione sul suono, rendendolo preludio di un’esperienza multisensoriale.

Ogni concerto sarà un viaggio che avvolgerà il pubblico di note, ritmi, gesti, luci in una location suggestiva”, spiega il direttore artistico Nino Errera. "La rassegna Musica Vera è un momento esperienziale.

La musica torna ad essere emozione, passione, gioia, cura, linfa vitale. La rassegna come un viaggio per conoscere nuove ed antiche melodie in uno spazio senza tempo. Musica Vera porta con sé l'impegno per la ricerca sui colangiocarcinoma che porta il nome del Maestro Tonino Di Pasquale. Parte del ricavato sarà donato all' Università Federico II di Napoli che, in collaborazione con l'università Cattolica di Roma e i professori Ettore Capoluongo e Felice Giuliante, si occupa degli studi di questo tumore fra i più rari”, conclude l’organizzatrice della manifestazione Mariella Bonfiglio.