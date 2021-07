Coronavirus, positivo il socio di un lido balneare di Trapani 

16/07/2021 20:01:00

Un nuovo caso di Covid a Trapani. Uno dei soci del lido balneare Sunclub é risultato positivo. Era rientrato da una vacanza all'estero.

Ad annunciarlo lo staff della struttura sulla propria pagina Facebook: "In virtù del fatto che uno dei nostri soci, rientrato da un viaggio all’estero, è risultato positivo al COVID-19 , tutto lo staff del Sunclub, pur non avendo avuto contatti recenti col positivo, si è volontariamente sottoposto a tampone che è risultato per tutti negativo. Per ulteriore zelo, e per garantire alla nostra clientela il massimo della sicurezza, tale procedura verrà ripetuta anche nei prossimi giorni".

Qui i dati del bollettino giornaliero in Sicilia.

Qui i dati del bollettino in provincia di Trapani.