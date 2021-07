Gli appuntamenti dell'estate: il ricordo di Borsellino, gli spettacoli e gli eventi 

17/07/2021 06:00:00

Diamo un'occhiata agli eventi principali di questo fine settimana e dei prossimi giorni, che saranno caratterizzati anche dal ricordo della strate di Via D'Amelio.

Al giudice Paolo Borsellino e agli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A loro - vittime della strage di via D'Amelio del 19 Luglio 1992 – l'Amministrazione comunale di Marsala, l’Associazione Nazionale Magistrati e Libera, dedicano una tre giorni di eventi, per celebrare assieme, Cittadini e Istituzioni, i valori della legalità e della giustizia. Tre i momenti che la Città di Marsala dedica nella ricorrenza di quell'eccidio mafioso. I primi due nell'Atrio del Palazzo Municipale (ore 21) sono così articolati:

- il 18 Luglio, “Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. I pupi siciliani dell’antimafia creati da Angelo Sicilia, dell'Associazione marionettistica popolare siciliana, narrano le gesta di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Placido Rizzotto e di altri eroi civili che si sono sacrificati per combattere contro la mafia.

- il 19 Luglio, il concerto del gruppo “Acoustic Swing Quartet”, con Fabio Crescente (contrabasso), Tony Terrasi (piano), Antonella Parnasso (voce) e il violinista Mauro Carpi, musicista eclettico e molto apprezzato in ambito jazzistico.

Per il terzo appuntamento nel ricordo del giudice Paolo Borsellino, il 20 Luglio - alle ore 20:30 nel Quartiere Sappusi – si terrà un “Torneo di Calcetto” nei campetti del Parco Salinella: Ragazzi del quartiere, Magistrati e Forze dell’Ordine assieme “per non dimenticare”.

Oggi alle ore 18,30 nel giardino storico del Baglio Anselmi a Marsala, saranno rese note le opere vincitrici della seconda edizione del “Concorso Nazionale di Poesia e Letteratura Skenè – Città di Marsala. Si tratta dell’iniziativa voluta dall’associazione culturale Skenè presieduta da Massimo Licari iniziata lo scorso anno e che, per l’edizione 2021, ha visto la partecipazione di oltre cento persone, da tutta Italia. A selezionare gli elaborati pervenuti da tutta Italia è stata la giuria presieduta dal prof. Vito Titone e composta da: Giusy Agueli, Fabio D’Anna, Chiara Putaggio e Luana Rondinelli. Le opere vincitrici saranno lette da: Eleonora Bongiorno, Loredana Salerno e Maria Grazia D’Antoni. A presentare sarà la giornalista Chiara Putaggio. L’ingresso è libero.

Ecco gli spettacoli di sabato 17 luglio alle ORESTIADI entrambi centrati sul rapporto tra arte visiva e teatro, che proprio a Gibellina ha storicamente trovato la sua casa ideale: alle 20.30 andrà in scena “Pezzi da Museo” di Silvia Ajelli, progetto teatrale in prima nazionale, immaginato per le Orestiadi, dedicato proprio alle protagoniste femminili nell’arte, con la partecipazione straordinaria di Simona Marchini.

A seguire (alle ore 21.30 circa), l’arte continuerà a prendere vita e a raccontarsi grazie alla proiezione della creazione video di Roberto Andò e Marco Betta, dal “Il Quadro nero” con le parole di Andrea Camilleri, ispirata alla Vucciria di Renato Guttuso.

Gli altri spettacoli del 18 e 19 luglio: Domenica 18 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano MAFIA: SINGOLARE FEMMINILE di Cetta Brancato e Marzia Sabella regia di Enrico Stassi con Stefania Blandeburgo, Maria Teresa Coraci, Giuditta Perriera, Francesca Picciurro.

Lunedì 19 luglio: FUORI RASSEGNA - XXIX anniversario della strage di Via D'Amelio in ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta “SONO EMANUELA LOI” di Eleonora Lo Curto regia di Alessio Piazza con Anna Clara Giampino.

Torna anche quest'anno a Trapani in versione “Smart”, dal 21 al 25 luglio, la manifestazione “Stragusto”, giunta alla sua 13° edizione, che porterà nelle strade del centro storico i profumi e i gusti del cibo da strada proveniente da diverse regioni e paesi. Anche quest'anno, dunque, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all'interno dei ristoranti aderenti che proporranno pietanze da asporto create per l'occasione ed ispirate allo street food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari. Sparsi per tutta la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità ai visitatori di acquistare i gettoni da spendere per l'acquisto delle pietanze e per tutte le altre iniziative proposte, creando così la propria personale esperienza del Festival. “Stragusto” è un'iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.stragusto.it

MAZARA. L'associazione culturale e musicale "I Colori della Musica" è lieta di presentare l'evento musicale "Ciak...che musica" che vedrà protagonisti il rinomato gruppo dei Movie Group.

L'evento nasce dal fatto che il 6 luglio 2021 è stata la ricorrenza del primo anniversario di morte del grande M° Ennio Morricone che si è contraddistinto da sempre in tutto il mondo proprio per la sua toccante musica da film.

In omaggio proprio ai cinema ed alla musica da film la nostra associazione ha pensato di realizzare un "museo del cinema a cielo aperto".

Il Movie Group infatti eseguirà dal vivo tutte le più belle colonne sonore dei film e verranno anche proiettate le più belle scene.

Un ringraziamento fin da adesso va al Comune di Mazara del Vallo che ci ha concesso di realizzare lo spettacolo, alla Regione Siciliana che ci ha patrocinato e condiviso l'evento ed a "Renault - Essepiauto" per il loro fondamentale contributo.

L'appuntamento è domenica 18 luglio alle ore 21.00 nell'Atrio di Santa Caterina a Mazara del Vallo.

ALTRI APPUNTAMENTI A MAZARA. Sabato 17 luglio alle ore 21,30 nell'atrio di Santa Caterina secondo appuntamento con la Rassegna cinematografica "Cinema sotto le Stelle" che propone "Comedians", il nuovo film di Gabriele Salvatores.

Domenica 18 luglio:

- alle ore 21 nell'atrio di Santa Caterina concerto "Ciak... che musica" del gruppo Movie Group, organizzato dall'associazione "I colori della Musica" di Mazara del Vallo. Colonne sonore di film accompagnate dalla proiezione di scene cinematografiche allieteranno la serata.

- alle ore 21,30 per la rassegna letteraria "Un mediterraneo di letture" a cura di Jana Cardinale, presentazione del libro di Francesco Bozzi "Il Giallo del Giallo".

Presso la Galleria Santo Vassallo prosegue fino all'8 agosto l'esposizione della mostra "Morfologie" organizzata dall'Istituto euro arabo e curata da Aldo Gerbini. La mostra è aperta da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.