Medico e infermiera dell'Ospedale di Marsala positivi al Covid

19/07/2021 17:16:00

Un medico e un'infermiera dell'Ospedale di Marsala positivi al Covid 19.

I due sanitari operano nel reparto di ostetricia-ginecologia, uno dei pochi reparti rimasti attivi al "Paolo Borsellino" ormai da oltre un anno e mezzo trasformato in Covid Hospital, con molti reparti smembrati.

Il medico e l'infermiera sono vaccinati e si trovano in buone condizioni di salute. Non ci sono casi di positività nei pazienti e all'ospedale sono scattati i protocolli di sicurezza per questo genere di casi.

Intanto al Covid Hospital aumentano i ricoveri in regime ordinario, sono 9 le persone ricoverate su 320 positivi nel territorio della provincia di Trapani.