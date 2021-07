Covid in provincia di Trapani. Mazara 101, Marsala 97. Crescono i ricoveri

19/07/2021 17:03:00

Supera quota 300 il conto degli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani.

Nel bollettino dell'Asp si registra un aumento dei ricoveri. Rispetto a Venerdì, giorno dell'ultimo bollettino, ci sono stati solo 15 guariti e un nuovo decesso. Gli attuali positivi sono 320, venerdì erano 54 in meno. Mazara ha più di 100 positivi, Marsala poco meno. Pantelleria subisce l'aumento dei contagi dovuto al focolaio esploso un paio di giorni fa. L'Asp segnala 24 positivi, per il sindaco Campo sono 42.

Vediamo il dettaglio:

Alcamo 22 (+10); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 0; Campobello di Mazara 9; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 7 (+2); Custonaci 2; Erice 14 (+4), Favignana 5; Gibellina 0; Marsala 97 (+7) Mazara del Vallo 101 (+6); Paceco 0; Pantelleria 24 (+19); Partanna 14; Petrosino 3; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 4; Trapani 11 (+3); Valderice 0; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 320 (+54)

Deceduti in totale 345 (+1)

Guariti in totale 13862 (+15)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1 (-1)

Ricoverati nei reparti ordinari 9 (+3)

Tamponi molecolari 490, Test antigene 257.