Focolaio Covid a Pantelleria: i contagi salgono a 42. "Ma nessun rischio zona rossa"

19/07/2021 10:35:00

Cresce l'allarme Covid sull'isola di Pantelleria. Salgono a 42 i positivi al Coronavirus accertati nell'isola. Tra i panteschi cresce la preoccupazione che l'isola possa diventare zona rossa. Se così dovesse accadere le leggerezze di un gruppo rischiano di mandare in frantumi la stagione turistica a Pantelleria.

Ieri sera il sindaco Vincenzo Campo in una diretta sulla pagina Facebook del Comune ha parlato di "situazione sotto controllo". "Sono stati riscontrati altri 4 positivi. Non ci sono i parametri da zona rossa, il rischio si allontana" ha cercato di tranquillizzare il sindaco di Pantelleria. "Cerchiamo di essere responsabili. Il focolaio è stato circoscritto, è stato fatto il contact tracing. Non c'è il rischio di zona rossa" ha ripetuto Campo che ha annunciato un'ordinanza.

Il focolaio è partito da una festa privata con numerosi giovani. Pantelleria è il comune meno vaccinato della provincia di Trapani. Nonostante le campagne promozionali dell'Asp e nonostante sull'isola, come in tutte le isole minori siciliane, la campagna vaccinale sia partita in anticipo, i vaccinati sull'isola sono pochi rispetto ad altri territori.