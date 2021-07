Marsala: violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Giovane arrestato due volte in 48 ore

20/07/2021 11:40:00

Arrestato due volte nel giro di 48 ore per resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. E' accaduto lo scorso fine settimana a Marsala, dove, gli uomini del commissariato di Polizia hanno arrestato G.A., un giovane di 21 anni di origine tunisina. Il giovane, la notte tra sabato e domenica nel centro storico di Marsala, ha infastidito, insultato e tentato di aggredire diversi passanti.

Una volta intercettato da una volante del locale Commissariato, il giovane si è scagliato contro l’autovettura di servizio, danneggiandola e, subito dopo, contro gli agenti intervenuti, rivolgendo loro delle minacce. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. Dopo l'arresto G.A. è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che in mattinata ha visto il Tribunale di Marsala convalidare l’arresto, disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza giornaliera.

Nella giornata di domenica, l'arrestato è evaso dai domiciliari e non si è presentato all'udienza odierna. Le ricerche della polizia hanno consentito di intercettare il giovane, mentre girava per le strade del centro cittadino. L’uomo alla vista degli agenti che gli intimavano l’alt polizia è fuggito, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM, è stato condotto nel carcere di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.