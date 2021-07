L'Asp di Trapani attiva nuovi centri vaccinali in provincia. Ecco quali sono

20/07/2021 17:29:00

L’Asp di Trapani ha attivato nuovi centri vaccinali di prossimità sul territorio trapanese. L’iniziativa nasce dall'esigenza di potenziare i punti di accesso al fine di agevolare i cittadini e accelerare il processo della campagna vaccinale.

Nel dettaglio l’elenco dei punti vaccinali nei presidi di Guardia Medica:

Selinunte: via Marco Polo, 4 (fraz. Marinella); lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19; Triscina: via 12; sabato dalle 9 alle 13; Tre Fontane: via Berlino,14; martedì e giovedì dalle 15 alle 19; Castellammare del Golfo: via Ancona,3, (C.da Duchessa); lunedì, mercoledì, venerdì, 9/12 – 16/19; Calatafimi-Segesta: via Alcide De Gasperi,101; martedì e giovedì 9/12-16/19; Petrosino: via Cafiso; lunedì, mercoledì, venerdì 8/11-17/20; Gibellina: via Gemellaro; martedì e giovedì 8/11 – 17/20; Erice Vetta: via F.ppo Maiorana; lunedì, mercoledì, venerdì 9/21-17/20; Misiliscemi: Piazza Municipio-Marausa; martedì e giovedì 9/12-17/20; San Vito Lo Capo: via Savoia (Ufficio Igiene pubblica); lunedì, mercoledì, venerdì 9/12-17/20; Custonaci: c.da Sperone, via Novara; martedì e giovedì 9/12-17/20; Valderice: C.da Cavaliere; lunedì, mercoledì, venerdì 17/20; Paceco: via F.sco Crispi (Servizio assistenza integrativa); martedì e giovedì 9/12-17/20.