Vincenzo Accardi coordinatore del movimento Libertas a Marsala e Petrosino

21/07/2021 08:51:00

Vincenzo Accardi professionista nel settore bancario, presentatore, speaker radiofonico, appassionato dello sport è il nuovo Coordinatore del Comune di Petrosino e del Comune di Marsala del movimento Libertas inoltre Vincenzo formerà il Direttivo della Provincia di Trapani.

Trapani il movimento politico Libertas si struttura: E’ un fiume in piena il Segretario Nazionale Gallina che trasmette: “Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del proprio territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati e civici . Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini . C’è tanta voglia di un partito civico che sappia rappresentare al meglio una nuova piattaforma politica che rappresenti la nuova casa dei Moderati. Vincenzo quale persona preparata con un ricco Know-how su tali valori, oltre che con un riconosciuto e apprezzato spirito di sacrificio e abnegazione, quasi da politico di altri tempi, dovrà, e certamente saprà, guidare il partito verso la formazione di quell’auspicabile grande centro-civico distrutto da interessi personali e guerre per l’accaparramento di potere

Continua Gallina - Obiettivo? quello di dare dignità a questo nostro amato territorio, costruire il grande partito di centro-civico con il 7-8% dove chiunque possa rispecchiarsi per annullare tutte le divisioni settoriali che la politica degl’ultimi anni ha creato per tenere succube il popolo. Faccio appello e parleremo a tutti gli indipendentisti di ogni Regione affinché trovino in noi il riferimento nazionale".