Alcamo, scade il 20 agosto il bando per il fondo di solidarietà per le fasce deboli

Pubblicato sul sito del Comunewww.comune.alcamo.tp.it l’avviso riguardante l’accesso al Fondo di Solidarietà a favore di fasce deboli di utenti per l’anno 2020.

I contributi che saranno assegnati serviranno a sostenere le spese delle utenze gas, nel periodo dal 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 CON SCADENZA CORRISPONDENTE, per i soggetti e le famiglie residenti nel Comune di Alcamo in difficoltà o in condizioni di temporanea fragilità socio - economica ed il cui ISEE ORDINARIO del nucleo familiare non superi €. 15.000,00.

I contributi verranno concessi anche alle famiglie monoreddito, residenti nel Comune di Alcamo, in cui l’unico percettore di reddito del nucleo familiare abbia perso il lavoro successivamente al 01/01/2020, abbia rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa al centro per l’impiego competente e che, alla data di presentazione della domanda, risulti ancora disoccupato.

“La possibilità di accedere al bonus gas è una delle misure messe a disposizione dallo Stato e quindi dei Comuni, proprio per allievare il disagio sociale di tante famiglie che vivono in maniera particolare i nuovi processi di impoverimento, aggravati dall’attuale situazione di emergenza socio/sanitaria”, dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’Assessore ai servizi sociali Stefano Alessandra



La domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà deve essere presentata entro le ore 12:00 del 20 Agosto 2021 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo, Piazza Ciullo o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it esclusivamente dall’intestatario dell’utenza.

Il contributo complessivo di €.240.723,72 sarà erogato individuando tre fasce di utenza: Prima fascia: richiedenti il cui ISEE ha un valore inferiore a €. 7.500,00; Seconda fascia: richiedenti il cui ISEE ha un valore pari o superiore a €. 7.500,00 e inferiore o uguale a €. 15.000,00; Terza fascia: Famiglie monoreddito e solo nel caso in cui l’ISEE sia compreso tra €. 15.001,00 e €. 25.000,00, in cui l’unico percettore di reddito del nucleo abbia perso il lavoro successivamente al 01/01/2020, abbia rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa al centro per l’impiego competente e che alla data di presentazione della domanda risulti ancora disoccupato. Alla prima fascia spetterà il 62% delle risorse disponibili pari a €. 149.248,70; alla seconda fascia, il 30% delle risorse pari a €. 72.217,13; alla terza fascia spetterà l’8% delle risorse disponibili pari a €. 19.257,89. Per info e modulistica cliccare qui.

FORMAZIONE PER PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA



Iniziata ieri la formazione per i soggetti che partecipano ai Progetti di Utilità collettiva (PUC), rivolti ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. In particolare, queste prime ore di formazione riguardano il progetto di custodia e pulizia di ville e giardini a supporto degli operatori comunali; questo è il primo dei progetti finanziati dalla Regione che partiranno a breve.

I progetti rientrano nel Piano di Attuazione Locale (PAL) -Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019 approvato dalla Regione - che prevede € 279.712,48 per i PUC così ripartiti: € 187.407,36 Alcamo - € 64.333,87 Castellammare del Golfo - € 27.971,25 Calatafimi Segesta; i progetti per Alcamo sono 10, ognuno impegnerà 30 soggetti fruitori del reddito di cittadinanza, per un totale di 300 persone.



Di seguito l’elenco complessivo dei Progetti

“Ambito Culturale”: FREE EVENTI, CRESCIAMO IN BIBLIOTECA supporto ai servizi offerti dalla biblioteca civica (ambito culturale); “MANUTENZIONE E TUTELA DEI BENI COMUNI”: PULIZIA Bottino Comunale Serbatoio Acqua Pubblica; CLEEN UP 3 supporto alle attività di cura e pulizia degli uffici comunali; CLEEN UP 5 supporto alle attività di cura e pulizia degli uffici comunali; Ambiente: CUSTODIA E PULIZIA VILLE E GIARDINI 1; CUSTODIA E PULIZIA VILLE E GIARDINI 2; CUSTODIA E PULIZIA PARCO SUBURBANO; PULIZIA E DECORO CIMITERI.

RENDICONTO 2020

Il Consiglio Comunale di Alcamo, presieduto da Baldo Mancuso, nella seduta del 19 luglio, ha approvato con 11 voti favorevoli, 4 astenuti, il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020.

Il Rendiconto è il documento finale dell’attività di programmazione, dopo il DUP ed il Bilancio di Previsione che deve “rendere il conto” in maniera neutrale e trasparente rispetto agli obiettivi programmati. La programmazione di inizio esercizio viene, quindi, confrontata con i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, spiegando i risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. In sintesi, il Rendiconto è frutto dell’attività svolta dall’ufficio di Ragioneria, dalla Giunta e dal Consiglio.

Dichiara il Presidente del Consiglio, Baldo Mancuso “con l'approvazione a maggioranza del Rendiconto annualità 2020 si porta a conclusione l'iter della gestione finanziaria dell'Ente. Anche in questo Rendiconto è apprezzabile il lavoro svolto in questi anni, per risanare i conti e valorizzare il patrimonio comunale. Esprimo la mia soddisfazione anche per l'approvazione all'unanimità dell'immediata esecutività della delibera che consentirà agli uffici di lavorare con celerità sugli atti consequenziali a tale approvazione”.

Afferma il Sindaco Domenico Surdi “sono molto soddisfatto chiudiamo l’ultimo Rendiconto del mio mandato con indicatori che segnano un chiaro cambio di rotta, così come certificato dalla Corte dei Conti. Abbiamo lavorato con determinazione e coraggio per fare pulizia soprattutto nei residui e poter recuperare il disavanzo che abbiamo trovato quando siamo arrivati.

Un ottimo ed importante lavoro della Ragioneria sulla tempestività dei pagamenti alle imprese, che ci vede fra i Comuni modello grazie ad un lavoro certosino non solo della Ragioneria, ma di tutta la struttura dell’Ente coordinata dal Segretario, il dott. Bonanno.

Continua il Sindaco “gli uffici, grazie all’input del Segretario che, fin da subito ha lanciato la sfida per recuperare maggiore spazio in Bilancio per gli investimenti, hanno lavorato nel tempo realizzando un trend in evidente crescita rispetto agli anni che ci hanno preceduto, tanto che siamo riusciti ad immettere somme per il territorio, non solo per le manutenzioni ma per tutte le opere che sono state portate a termine.

Afferma l’Assessore al Bilancio ed all’Economia, Fabio Butera “L’approvazione del Rendiconto del 2020 – conferma i segnali positivi che si profilavano già dal 2017: la strada intrapresa del risanamento e della buona amministrazione è andata avanti fino alla fine del mandato.

In questi anni, abbiamo messo a punto una serie di strategie che ci hanno consentito di mantenere i conti del comune in assoluto ordine, risultato raggiunto anche quest’anno, nonostante la crisi pandemica che stiamo attraversando”.