Trapani, Santangelo (M5S): "Dal ministero della Salute attenzione per l'ambulatorio dei marittimi"

23/07/2021 22:00:00

Santangelo (M5S): "Dal Ministero massima attenzione per la riapertura dell'ambulatorio dei marittimi di Trapani"

Il Senatore Vincenzo Santangelo torna sulla vicenda della chiusura della sede di Trapani dell'ambulatorio che offre assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), che solo qualche settimana fa aveva sottoposto all'attenzione del Ministero della Salute e in particolare del Sottosegretario Sileri.

"A seguito della segnalazione inviata e dei continui contatti avuti con il Ministero e in particolare con il Sottosegretario Sileri - che ringrazio - ho avuto la conferma della massima attenzione che viene posta sulla vicenda, vista anche la rilevanza della problematica che si protrae ormai da qualche mese e che riguarda tutti i lavoratori marittimi trapanesi costretti a recarsi fino a Mazara del Vallo per fruire delle prestazioni ambulatoriali. In passato, le vecchie sedi sono state chiuse non per volontà dell'amministrazione, ma a causa di problematiche contrattuali riguardanti gli immobili appartenenti a privati. Per ovviare a questi impedimenti è stata individuata una sede di proprietà dell'ASP che però necessitava di interventi di ristrutturazione. L'intervento edilizio è stato immediatamente avviato ed è proseguito anche a seguito dell'avvicendamento ai vertici dell'ASP con l'arrivo del Commissario Zappalà.

Il Ministero ritiene assolutamente fondamentale la riapertura della sede di Trapani e adesso si sta lavorando a pieno ritmo per giungere al più presto a questo risultato. Vorrei rassicurare tutti i lavoratori marittimi trapanesi sul fatto che sulla questione c'è la massima attenzione mia e del Sottosegretario Sileri. Sarà nostra cura monitorare il completamento dei lavori e dare ulteriore riscontro ai cittadini" ha concluso il senatore Santangelo.

****

350 milioni di euro per il 2021 per finanziare interventi su ponti e viadotti

"È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture di riparto dei fondi che abbiamo stanziato per favorire il riammodernamento dei ponti e dei viadotti" Lo afferma il senatore e membro del direttivo del MoVimento 5 Stelle in Senato, Vincenzo Santangelo.

"La norma, introdotta tramite diversi provvedimenti adottati da quando siamo al Governo per una dotazione complessiva di 1 miliardo e 150 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro per il 2021, è destinata a finanziare interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti, ma anche per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza.

Il piano di riparto delle risorse contenuto nel decreto, prevede, con riferimento al 2021, ben 28 milioni e 780 mila euro, pari a quasi l'8,22% delle risorse per la Sicilia. Finalmente, grazie al MoVimento 5 Stelle, vengono messe in campo risorse concrete per ammodernare le nostre infrastrutture e per garantire la sicurezza di chi viaggia" conclude il senatore Santangelo.

Ecco la distribuzione delle risorse tra le province siciliane:

Trapani 2.462.200,87

Palermo 4.582.203,55

Messina 4.850.919,86

Agrigento 2.172.557,88

Caltanissetta 1.807.850,06

Enna 1.869.777,51

Catania 5.037.050,06

Ragusa 2.387.786,33Siracusa 3.616.297,36