E' stata ritrovata la signora Carmela. Era scomparsa questa mattina da Marsala

24/07/2021 18:42:00

E' stata ritrovata e sta bene la signora Carmela, scomparsa da Marsala questa mattina. Il figlio, su Facebook, ha dato l'annuncio del ritrovamento.

Questa mattina proprio il figlio aveva lanciato l'allarme. La donna si era allontanata dalla sua abitazione nella zona di Santa Venera e di lei si erano perse le tracce. Le ricerche sono state avviate immediatamente. Nel primo pomeriggio la buona notizia: "Voglio aggiornare coloro che mi sono stati vicini che mia mamma è stata avvistata sul pullman per Palermo - ha scritto il figlio sulla sua pagina Facebook - dovrebbe essere diretta verso Acquedolci in provincia di Messina". Poco dopo un altro aggiornamento: "Mia mamma è stata trovata e adesso è in ospedale per accertamenti. Grazie di cuore a tutti".