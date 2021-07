Covid. Impennata di casi in Sicilia: oggi 626 positivi

24/07/2021 18:55:00

Sono 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell'isola. L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%.

L'isola risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono 56 mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 27 i ricoverati, ben 6 in più Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.