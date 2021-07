Domenica di incendi in provincia di Trapani. Fiamme minacciano le case a Pizzolungo

25/07/2021 19:38:00

È stata una giornata caratterizzata dal forte vento di Scirocco e dagli incendi. Sterpaglie in fiamme in tutta la provincia di Trapani. Nel capoluogo roghi nelle campagne e all'imbocco dell' autostrada A29. E per i vigili del fuoco è stata una domenica di intenso lavoro. Numerosi infatti gli interventi eseguiti nel Trapanese.



Fiamme anche a San Matteo ad Erice e al bosco Scorace.

Per domare l' incendio di bosco Scorace è stato necessario l'intervento dell'elicottero Falco 3. Momenti di paura nella zona di villa Rosina dove le fiamme hanno minacciato di aggredire alcune abitazioni. Paura anche a Pizzolungo in via Polifemo, qui le fiamme minacciano le abitazioni e qualcuno ha evacuato le case.