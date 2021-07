26/07/2021 17:27:00

Ancora fiamme in provincia di Trapani. Un incendio nei terreni adiacenti all'autostrdada ha tenuto bloccato il traffico, questo pomeriggio, nel tratto dell'A29, diramazione Alcamo-Trapani in direzione Alcamo.

Il percorso alternativo, per i veicoli provenienti da Trapani e diretti verso l’autostrada A29, è costituito dalla strada statale 113 con immissione in autostrada allo svincolo di Dattilo. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.