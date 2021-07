Alcamo, centrodestra. Nelle prossime ore il candidato sindaco

27/07/2021 12:48:00

Ad Alcamo nasce il coordinamento della nuova coalizione di centrodestra.

In una riunione tenuta ieri sera, Lega, SiAmo Alcamo, Movimento Nuova Autonomia, Cantiere Popolare, Movimento VIA, Destra Liberale – Lista Orgoglio e Territorio, hanno costituito un coordinamento autonomo che nelle prossime ore proporrà il candidato sindaco della coalizione.

“Siamo già al lavoro per la predisposizione del programma politico-amministrativo ispirato ai valori della solidarietà e della difesa dei diritti ambientali. Riteniamo che la pluralità delle idee ed il rispetto delle diverse posizioni costituisca un valore “irretrattabile” ed in questa prospettiva intendiamo intraprendere un “nuovo corso“ della politica alcamese” scrivono in un documento i rappresentanti delle forze politiche.

Concludono: "La nuova amministrazione dovrà farsi carico di importanti problemi che già attanagliavano il nostro territorio ed infine esasperati dalla nota crisi pandemica che ha fortemente pregiudicato la tenuta del tessuto produttivo con evidente conseguenze sugli equilibri sociali della comunità. In tale contesto socio-economico non c’è spazio per interessi che non siano quelli della comunità e del suo territorio".

La nota è firmata da Alberto Nicola Pizzo (Lega), Giacomo Sucameli (SiAmo Alcamo), Vito Savio D’Angelo (Movimento Nuova Autonomia), Michele Buffa (Cantiere Popolare), Angelo Rocca (Movimento VIA), Ignazio Caldarella (Destra Liberale Lista Orgoglio e Territorio).