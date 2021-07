Coronavirus, dati della Sicilia del 27 luglio: 436 nuovi casi, 6 morti

Covid in provincia di Trapani: quasi 500 positivi. Mazara 151, Marsala 95, Pantelleria 75

ùSono quasi 500 le persone con il Covid in provincia di Trapani. Di queste 11 si trovano ricoverate (una in terapia intensiva). Non si registrano nuovi decessi. Sono i dati aggiornati al 27 luglio sull'andamento del Covid in provincia...