Le ricette veloci di Maria. Il tiramisù al pistacchio

27/07/2021 00:30:00

Quando arriva l'estate una delle ricette che più preferisco sono i dolci, ma preferisco realizzare dolci senza l'utilizzo del forno. Proprio per questo oggi vi mostro come preparare in pochissimi minuti il tiramisù, ma questa volta ho pensato di farvi vedere una ricetta alternativa.

Tiramisù al pistacchio con fette biscottate, senza mascarpone e senza uova.

Prepararle davvero molto semplice.

Ingredienti:

Panna da montare

Un cucchiaio di zucchero

Crema di pistacchio

Fette biscottate

Caffè

Montare la panna aggiungendo lo zucchero e la crema al pistacchio, preparare il caffè ed inzuppare le fette biscottate, adagiare la fetta biscottata su un piatto e aggiungere un po' di panna facendo vari strati, infine aggiungere la granella di pistacchio e decorare come più vi piace, nel mio caso ho aggiunto un po' di crema spalmabile ed un dolce al pistacchio.

Sono sicura che questo dolce piacerà a tutti!

Maria Cucina