Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Pantelleria

28/07/2021 15:20:00

“Ci congratuliamo con nostro coordinatore locale Morgan Brignone per l’ingresso in consiglio comunale a Pantelleria” – così dichiarano Maurizio Miceli e Giampiero Cannella, rispettivamente coordinatore provinciale e regionale per la Sicilia Occidentale di Fratelli d’Italia in occasione del giuramento del neo consigliere pantesco – “Morgan è stato il primo a credere in Fratelli d’Italia a Pantelleria e ha sempre onorato il suo incarico lottando per i diritti dell’Isola, denunciando l’incapacità amministrativa della giunta pentastellata e raccogliendo le istanze di tutte le categorie del territorio. Siamo certi che nell’assise comunale proseguirà la sua difesa degli interessi dei panteschi e opererà per costruire l’alternativa che consenta il rilancio di Pantelleria.”