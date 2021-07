Abbandonata a Misiliscemi, i volontari la salvano. Ora Bea cerca casa

29/07/2021 22:25:00

Ricoperta da pulci e zecche, abbandonata nella frazione di Rilievo, a Misiliscemi. Stava facendo una brutta fine la piccola Bea, una cagnolina salvata grazie alla segnalazione di un cittadino che dopo averla notata ha allertato i vigili urbani.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti i volontari dell'Oipa di Trapaniche hanno dato tutte le cure del caso alla cagnolina.

La piccola, infatti, versava in condizioni pietose: pulci, zecche, denutrita. Dopo l'Oipa la piccola Bea è stata curata da un veterinario. Adesso la cagnolina cerca casa, così l'Oipa ha lanciato un appello per la sua adozione. Per chi volesse può contattare l'associazione attraverso la pagina Facebook.